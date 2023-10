Saranno 10 i mesi di stop per Sandro Tonali, coinvolte nello scandalo calcioscomesse. L’ex Milan ha ieri disputato la sua ultima partita con la maglia del New Castle. I suoi legali hanno patteggiato e proposto uno stop di 10 mesi, di cui 8 saranno associati alla presenza obbligatoria ad incontri con associazioni dilettantisctiche e squadre giovanili di tutta Itali. dovrà recarsi in terapia monitorata dalla Figc. Oggi la sentenza ufficiale. A riportarlo è il Corriere dello Sport, oggi in edicola.