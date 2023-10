Fabio Capello, ex allenatore e opinionista Sky, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell’importanza della partita di domenica sera per il Milan: “Contro il Napoli sarà una partita importantissima per dimostrare il reale valore della squadra. Le ultime 3 partite, giocate con grandi avversari, sono state perse tutte. Ora il Milan dovrà affrontare gli azzurri che sono tornati pericolosi e rischia grosso. Avete visto come hanno giocato contro il Psg?”.