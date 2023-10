Calaiò: “Mario Rui è un giocatore fondamentale nel Napoli, vi dico”

Emanuele Calaiò, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia, riguardo al Napoli e alla rosa azzurra. Ecco cosa ne pensa:

“Mario Rui è fondamentale per Kvara così come lo è per il Napoli. Lo preferisco ad Olivera. Sa quando farsi dare la palla e quando andare in profondità. È un regista arretrato. Kvara è un giocatore straordinario, così come Leao. Se il portoghese attacca con velocità lo spazio il georgiano è rapidissimo con la palla tra i piedi. Contro il Milan? Farei giocare la stessa squadra che ha vinto contro Verona ed Union. Forse, cercherei di analizzare la condizione atletica, visti i recenti impegni. Tuttavia, punterei sull’entusiasmo di Raspadori. L’attaccante italiano mi ha convinto sia al Bentegodi che a Berlino. In particolare, il numero ottantuno tende a non fornire punti di riferimento”.