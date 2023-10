Varriale: “Solo chi non ha vissuto una trasferta in Europa pensa di vincere sena soffrire. Al Napoli mancavano due importanti giocatori”

Enrico Varriale, giornalista Rai, ha commentato la vittoria del Napoli sull’Union Berlino ai microfoni di 1 Station Radio.

“Risultatisti o giochisti? Questa distinzione non mi è mai piaciuta. Ci sono tanti allenatori definiti risultatisti, primo su tutti Allegri. Credo che un tecnico, soprattutto quando si esprime ai massimi livelli, sia tenuto a guardare principalmente ai risultati. In generale ci sono tanti modi per raggiungere la vittoria. A me faceva sorridere che tutti dessero per scontato un successo contro l’Union…. Soltanto chi non ha mai vissuto una trasferta in Champions può pensare di vincere senza soffrire. Non è una questione che riguarda solo il Napoli“.

“Basti pensare al Real Madrid, che ha vinto con fatica sia contro il Braga che contro Union Berlino. la sfida di ieri è stata sofferta, seppur abbia denotato progressi importanti rispetto alla partita d’esordio. Non va dimenticato, che ai partenopei mancavano due perni importanti come Anguissa ed Osimhen. Gli uomini di Garcia hanno convinto sul piano dell’atteggiamento e fisico. Naturalmente, c’è anche poca abitudine nel vedere il Napoli disimpegnarsi in un certo tipo di partita che, se disputata da qualche altra squadra, sarebbe stata elogiata. È avvenuto per la vittoria della Juventus a San Siro, anche se credo serva maggiore equilibrio nei giudizi”.