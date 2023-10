UFFICIALE – Udinese, torna Gabriele Cioffi in panchina: i dettagli

L’Udinese ha ufficializzato il sostituto dell’esonerato Andrea Sottil. Sarà Gabriele Cioffi il nuovo allenatore dei friulani. Per lui, si tratta di un ritorno sulla panchina bianconera, che ha già diretto nel corso della stagione 2021/22, sempre da subentrato. Di seguito, la nota condivisa dalla società attraverso il proprio sito ufficiale. “Udinese Calcio è lieta di annunciare la nomina di Gabriele Cioffi come nuovo allenatore della prima squadra. Ha siglato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2024 con un’opzione per un’ulteriore stagione sportiva. Per mister Cioffi si tratta di un ritorno sulla panchina bianconera dopo l’esperienza della stagione 2021/2022 in cui, alla guida della squadra, ottenne 31 punti in 22 partite. Con lui, integrano lo staff tecnico l’allenatore in seconda Cristiano Bacci e il match analyst Andrea Aliboni. Cioffi e il suo staff dirigeranno la seduta di allenamento prevista questo pomeriggio. La presentazione del nuovo allenatore alla stampa è fissata per domani, giovedì 26 ottobre, alle ore 11.30 presso la sala stampa del Bluenergy Stadium. Da parte di tutto il club il più caloroso bentornato a mister Cioffi e gli auguri di buon lavoro”.