Tiribocchi: “C’è una squadra che il Napoli soffre più delle altre: vi spiego”

L’ex calciatore Simone Tiribocchi, addetto al commento tecnico durante Union Berlino-Napoli, ha parlato degli azzurri a Radio Marte.

Ecco le sue parole: “Dopo l’Union Berlino, il Napoli è sulla strada giusta? La vittoria è un aspetto positivo, è una partita di Champions che ha vinto battendo una squadra disperata e molto aggressiva. La pioggia inoltre ha reso il campo molto veloce. Quali i principi di gioco di Garcia? Il Napoli giocava troppo bene l’anno scorso, oggi punta sui giocatori forti che fanno la differenza: Kvaratskhelia ed Osimhen su tutti. Meno manovra, più individualità in questa fase di transizione. Napoli snaturato nella sua vocazione offensiva? Dipende da quello che si vuole”.

Tiribocchi poi ha continuato: “Ci saranno momenti in cui il Napoli tornerà a giocare a calcio, ci sono momenti in cui occorre vincere anche giocando in maniera sporca. La partita con il Milan dirà tanto sul cammino del Napoli. L’anno scorso ha sofferto solo col Milan, che è la squadra che il Napoli soffre di più in assoluto, sarà interessante vedere come risponderà domenica. Kvaratskhelia risolutivo? Giocatore anarchico, maturo, che si prende le responsabilità delle sue scelte in campo. Sa mandarti in gol ed è molto efficace nell’uno contro uno. Natan? Partito in modo più tranquillo, è cresciuto nel secondo tempo facendo molto bene”.