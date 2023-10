Sabatini: “Kvaratskhelia è tornato. Non sottovaluterei questa vittoria”

Walter Sabatini, dirigente sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del successo degli azzurri sull’Union Berlino.

“Garcia, come tutti gli allenatori, ha bisogno di un bonus di tempo. Lui sa perfettamente come rimettere nella giusta corsia la squadra. Alcuni giocatori stanno recuperando la forma, Kvaratskhelia è tornato. Non è da sottovalutare la vittoria in Champions perchè vincere in Europa fa sempre bene. Quando è uscito il georgiano sono stato felice perchè avevo paura si stirasse. Il risultato di ieri darà forza al Napoli, sono molto contento. Il Napoli è assolutamente fuori dalla crisi che non c’è mai stata, la situazione era sì delicata e la passione a volte a Napoli travolge anche le cose buone, ma per fortuna che esiste la passione”