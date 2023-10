Papa: “Garcia? Più fantallenatore che allenatore, Napoli deprimente”

Il giornalista Antonio Papa a Radio Fuori Campo per parlare del Napoli e della situazione del tecnico Rudi Garcia.

Ecco le sue parole: “Se Rudi Garcia lo prenderei più come fantallenatore o come allenatore della mia squadra? Più come fantallenatore, perché al fantacalcio non devi scegliere tu i cambi da fare: potresti togliergli una ‘skill’ nella quale, al momento, ha un po’ di difficoltà. Scherzi a parte, penso ci potessero essere dei tecnici migliori, per il dopo-Spalletti: serviva qualcuno che si limitasse a gestire e proseguire il lavoro degli anni scorsi, cosa che Garcia non ha fatto. Personalmente, non sono entusiasta del suo operato”.

Poi Papa ha continuato: “Veniamo da una vittoria importantissima, perché il Napoli ha quasi ipotecato il passaggio del turno in Champions League, ma ha vinto male. Eravamo abituati a Spalletti, a Sarri, al Napoli che giocava in maniera divina… Vedere questo Napoli qui, per me, è veramente triste: ti deprime. La vittoria di ieri è stata davvero brutta, forse una delle peggiori degli ultimi anni, dal punto di vista del gioco. Se consideriamo il risultato, è stata una serata positiva, come rimediabile è la situazione in campionato, però ciò che lascia a desiderare è il gioco espresso: si può fare molto meglio di così” .