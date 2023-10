Giacomo Raspadori, con il gol siglato ieri sera all’Union Berlino, ha totalizzato ben 5 gol in Champions League (contro i 3 in campionato con la maglia del Napoli). Con questa rete, l’attaccante del Napoli ha raggiunto una ristretta cerchia di giocatori, come segnalato da Opta. Infatti, è uno dei 2000 ad aver totalizzato almeno 5 gol nelle ultime 2 edizioni di Champions League insieme a nomi prestigiosi come Jude Bellingham, Rodrygo, Erling Haaland, Vinicius e Julian Alvarez.

