Jacobelli: “Un Napoli di cortomuso, con questo gioco non vai lontano”

Xavier Jacobelli, è intervenuto sulle frequenze radio di TMW Radio per commentare la prestazione del Napoli contro Union Berlino.

Che Napoli è stato contro I’Union Berlino?

“Un Napoli utilitaristico, che ha badato al sodo. I tre punti sono arrivati grazie agli spunti di Kvaratskelia e Raspadori, ma a livello di gioco non ci siamo. Ể un Napoli che non ha lo smalto europeo della passata edizione. E stata una vittoria che Allegri definirebbe di cortomuso. In più c’è un giocatore come Lobotka, al quale ieri abbiamo visto sbagliare quattro passaggi, numero che penso non abbia raggiunto in tutta la scorsa stagione. Con questo gioco comunque non vai troppo lontano”.