Gazzetta – Osimhen in Germania, spunta il motivo del viaggio

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha scritto a proposito di Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli, nella giornata di ieri, si è recato in Germania. Le prime voci avevano ipotizzato che fosse al seguito della squadra impegnata a Berlino in Champions League contro l’Union. Invece, il calciatore si è fermato a Francoforte. Secondo quanto riportato dalla Rosea, il motivo del suo viaggio è perché lì ha degli amici e delle attività personali. La società gli ha concesso una giornata libera. Di sera, ha seguito la partita dei compagni di squadra in Tv.