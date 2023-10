Gacia concede un giorno di riposo alla squadra. Domani ripartono gli allenamenti

Rudi Garcia ha concesso un giorno di riposo alla squadra. Il Napoli, reduce dalle fatiche di Champions League, riprenderà i suoi allenamenti nella giornata di domani in vista del big match del Maradona contro il Milan. A comunicarlo è il sito ufficiale del club in una nota qui di seguito riportata: “Dopo il successo a Berlino in Champions, il Napoli riprenderà domani gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica allo Stadio Maradona per la decima giornata di Serie A (ore 20.45)”