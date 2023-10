Enrico Fedele, opinionista, ha commentato ai microfoni di Televomero la prestazione di Natan contro l’Union Berlino.

“Natan impeccabile contro l’Union? No, non sono d’accordo. Il brasiliano ha commesso degli errori gravissimi che sono di mentalità difensiva. Lo ripeto: lui non è un difensore, ma fa il difensore. Dà troppo spazio ai suoi avversari diretti, non sente il contatto con l’attaccante”.