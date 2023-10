Carlo Alvino: “Dico una cosa a chi critica la vittoria degli azzurri”

Carlo Alvino, giornalista, ha commentato sui suoi profili social la vittoria del Napoli in casa dell’Union Berlino.

“Criticare la vittoria del Napoli stasera significa vivere in un mondo parallelo dove il calcio è solo un elemento chimico. Vincere in Champions in trasferta non è mai facile per nessuno e farlo in Germania in uno stadio ribollente di tifo e contro una squadra fisica come Union è un risultato che deve essere accettato con entusiasmo. Bravo Garcia nella scelta di Raspadori e bravissimo nell’aver saputo dosare l’inserimento di Natan, degno sostituto del titolare di ruolo dello scorso anno. Vittoria legittima figlia di una prestazione da squadra che dimostra anche di saper soffrire trasformandosi spesso in una cooperativa di mutuo soccorso”.