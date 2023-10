Capello: “Critiche a Garcia? Ecco cosa gli ha dato forza”

Le ultime settimane, per il Napoli e in particolar modo per Rudi Garcia, sono state davvero complicate. Le critiche dei tifosi, le dichiarazioni di ADL e i rumors su conte hanno destabilizzato l’ambiente partenopeo. Nonostante i malumori generali e la panchina traballante, Garcia ha trovato la forza per condurre i suoi alla vittoria in Champions sull’Union Berlino. Proprio di questo ha parlato Fabio Capello in un intervento a Sky Sport.

Ecco le sue parole: “Lui è stato molto intelligente nel momento più difficile, non è mai intervenuto. Gli son passati sopra tutti, criticandolo, ma ha capito che solo un allenatore avrebbe potuto prendere il suo posto e dopo che Conte ha detto di no ha compreso che sarebbe rimasto. Questo rifiuto gli ha dato ancora più forza e questo concetto è stato chiarito anche alla squadra che s’è messa al servizio. E’ stata trovata una via di mezzo tra le sue idee e quelle del gruppo”.