Brambati: “Il Napoli era una Ferrari, ma Garcia…”

Massimo Brambati è intervenuto a Radio Marte per parlare del Napoli dopo la vittoria contro l’Union Berlino.

Ecco le sue parole: “Vittoria soddisfacente del Napoli a Berlino? Il Napoli con gli stessi giocatori ha fatto vedere che può fare un bellissimo calcio, arrivando anche a stravincere in Italia e uscendo ai quarti dalla Champions solo per una serie di coincidenze sfortunate, tra assenze, espulsioni ed episodi. Detto questo, era fondamentale ieri portare a casa i tre punti, ipotecando il passaggio del turno. Tempo a Garcia? Questa era già una Ferrari che andava a trecento all’ora, non era una macchina distrutta da rimettere in piedi. Si può fare di più, io considero il Napoli tra le tre favorite, con le due milanesi, per il tricolore. Il DNA azzurro conserva la potenzialità di vincere: dispiace dirlo ma Garcia ha un peso specifico diverso rispetto a Spalletti”.

Poi Brambati ha continuato: “Buona la prestazione di Natan? Non è Kim ma sta crescendo e sta facendo bene: il coreano faceva reparto da solo, trainando la squadra con carattere e personalità, come Osimhen in attacco. Natan crescerà ancora, farà esperienza e rafforzerà anche la personalità. Napoli-Milan, che partita vedremo? Partita che potrà dire tantissimo, il Milan ha perso il match con la Juve, concorre con il Napoli per la vittoria finale. L’importante al momento è che il Napoli porti a casa la vittoria, si tratta di tre punti fondamentali, indipendentemente da come arriveranno”.