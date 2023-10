Alvino: “Ricordate contro chi perse Spalletti il primo anno? Ci vuole tempo”

In un’intervista a Radio KissKiss Napoli, Carlo Alvino ha parlato della partita di ieri tra Union Berlino e Napoli.

Di seguito le sue parole: “Lo spettacolo di una partita arriva quando entrambe le squadre giocano in maniera bella, d’attacco, con la voglia di occupare lo spazio degli avversari, come spesso accade in Champions ed in Premier League”.

Poi Alvino ha continuato: “Ieri l’Union Berlino ha giocato uomo su uomo, il Napoli non ha subito nulla. L’Union Berlino ha fatto solo un tiro in porta e non ha segnato, l’ha voluta mettere sulla fisicità. Poi appena è calato l’Union è arrivata la giocata funambolica di Kvaratskhelia e la bravura di un altro calciatore che è lì per fare il centravanti che è Raspadori. Ricordatevi che il Napoli di Spalletti, il primo anno, perse in Europa League contro lo Spartak Mosca. Anche per Spalletti ci volle tempo per portare il Napoli così in alto”.