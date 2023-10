Lotito su Zielinski: “Nessun rimpianto sul suo mancato acquisto”

In un articolo del Messaggero, Claudio Lotito, il presidente della Lazio, ha discusso la vittoria dei biancocelesti contro il Sassuolo e ha condiviso la sua felicità. Lotito ha elogiato la squadra per la vittoria, sottolineando lo spirito di gruppo eccezionale che hanno dimostrato.

Il numero uno della Lazio ha anche fatto riferimento al mercato estivo, sottolineando che i nuovi acquisti si stanno integrando perfettamente nella squadra. Ha inoltre evidenziato la soddisfazione dei tifosi riguardo agli acquisti, sottolineando che non sembrano avere rimpianti riguardo a giocatori come Berardi, Zielinski al Napoli o Ricci contro il Torino.

Lotito ha anche annunciato l’arrivo del logo annunciato, legato a Expo 2030, e ha dichiarato di essere in contatto con il Comitato. Ha espresso il desiderio di far debuttare il logo durante una partita casalinga contro la Fiorentina per rappresentare al meglio la Capitale all’Olimpico.