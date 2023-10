Gazzetta – Meret elogiato da Garcia: “E’ stato determinante”

Nella vittoria contro il Verona, ottenuta in modo netto e meritato, è interessante notare che sono stati indirizzati ben nove tiri verso la porta difesa da Meret. Questa è la riflessione dell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che mette in luce i grandi meriti dell’estremo difensore: “Nonostante le numerose opportunità concesse a un avversario che non è considerato eccezionale in attacco, va rilevato il ruolo positivo del portiere. Il friulano, sebbene non sia stato al massimo come nella partita contro la Fiorentina, ha dimostrato la sua capacità di rispondere in campo”. I complimenti più significativi sono giunti direttamente dal suo allenatore. “Meret – ha affermato Garcia – merita una menzione speciale perché è stato determinante con le sue parate. Senza di lui, avremmo subito il secondo gol del Verona, e a quel punto il risultato sarebbe stato incerto”.