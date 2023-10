Caressa racconta: “una volta Maradona mi prese a calci”

Fabio Caressa, Ospite del Podcast BSMT, ha raccontato un annedoto molto divertente su Diego Armando Maradona.

Era il 1990 prima della semifinale dei mondiali tra Italia e Argentina. Lavoravo per il film ufficiale dei Mondiali e avevo un accredito che mi consentiva di andare ovunque, anche nello spogliatoio dell’arbitro. Avevamo solo noi il permesso speciale per riprendere l’allenamento dell’Argentina. Arriva Diego al quale avevano detto che nessun giornalista potesse riprendere l’allenamento. Quando arriva dice ‘Chi sono questi?’. Io gli spiego che eravamo della FIFA. E lui ‘Non me ne frega niente, tutti fuori’. Ci ha mandato via tutti e a me ha tirato un calcio nel culo. Non mi volevo lavare più i pantaloni. Il mio culo è stato calciato dal sinistro di Maradona“.