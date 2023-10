Cannavaro: “Il Napoli è ancora in corsa per lo scudetto”

Fabio Cannavaro, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato della prossima sfida del Napoli in Champions League contro l’Unione Berlino. L’ex vincitore del Pallone d’Oro si è concentrato principalmente sulla crescita della squadra di Rudi Garcia in Serie A, evidenziando il loro recente successo contro l’Hellas Verona nell’ultima partita di sabato.

Quanto alla partita a Verona, Cannavaro ha commentato: “La squadra è in ripresa dopo una prestazione al di sotto delle aspettative contro la Fiorentina. È evidente che il potenziale della squadra è notevole e quando riesce a mettere pressione all’avversario, riesce a ottenere risultati positivi. Dovrebbe continuare su questa strada”.

Infine, sulla possibilità del Napoli di vincere il campionato, Cannavaro ha dichiarato: “Secondo me, il Napoli è ancora in corsa per lo scudetto, poiché l’organico rimane molto forte”.