Calamai: “Per otto mesi ADL farà tre ruoli nel Napoli”

Luca Calamai, una firma storica de La Gazzetta dello Sport, ha condiviso le sue opinioni nel suo editoriale su Tuttomercatoweb riguardo al Napoli. Ha elogiato il presidente De Laurentiis, sottolineando che merita un applauso dopo le molte critiche ricevute. De Laurentiis ha utilizzato la pausa internazionale per rilanciare il Napoli, e ha preso in considerazione varie opzioni, tra cui l’idea di Antonio Conte, la valutazione di Igor Tudor, discussioni con Rudi Garcia e una valutazione onesta della squadra.

La scelta finale è stata quella di evitare rivoluzioni costose e problematiche, preferendo mantenere un approccio più stabile. De Laurentiis ha dimostrato di non voler pagare allenatori licenziati che non portino valore al club. La sensazione è che il Napoli potrebbe procedere con De Laurentiis che assume un ruolo ibrido di presidente, allenatore e punto di riferimento per il gruppo, una tattica insolita ma che potrebbe funzionare se limitata a otto mesi.

A Verona, la squadra del Napoli ha mostrato segnali di ripresa, con Kvara che ha segnato una doppietta e un clima di soddisfazione generale. Questo scenario particolare potrebbe consentire al Napoli di ancora competere per lo scudetto. Inoltre, a giugno, De Laurentiis tornerà all’assalto per Italiano, sfruttando il suo buon rapporto con il presidente della Fiorentina, Commisso. Tuttavia, la Fiorentina potrebbe trovarsi in difficoltà se dovesse perdere l’architetto della rinascita viola.