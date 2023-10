Biazzo: “Dopo Verona-Napoli c’è un azzurro sul quale i tifosi devono ricredersi”

Salvatore Biazzo, volto storico della Rai, la rilasciato delle dichiarazioni a Tele A nel corso della trasmissione “La Partita dei Campioni”.

Il giornalista ha parlato della prestazione del Napoli contro l’Hellas Verona, sottolineando la bravura di un giocatore in particolare: “Il Verona tecnicamente è poca cosa, ha poche individualità, ma la vittoria del Napoli è importante non solo per la classifica ma soprattutto per quanto è accaduto in queste due settimane di polemiche, dietrofront, smentite, accuse alla stampa che invece s’è limitata a critiche legittime. Questo 3-1 pulisce un po’ tutto l’ultimo momento e spero inizi da Verona il vero campionato del Napoli anche dal punto di vista gestionale del club oltre che tecnico. Invito tutti però in un senso o in un altro a ridimensionare certi giudizi, uno su tutti: chi ha distrutto Meret credo abbia visto la prestazione che ha fatto“.