Daniele Adani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Domenica Sportiva Su Rai, parlando della prestazione del Napoli contro il Verona.

“Secondo me il Napoli non è guarito, ha concesso troppe occasioni al Verona, benissimo Kvara grazie anche a Raspadori che ha giocato nel suo ruolo perché secondo me è un nove”.