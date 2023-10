Nel prepartita di Verona-Napoli è intervenuto Sean Sogliano, direttore sportivo del Verona ai microfoni di Dazn: “Oggi è una partita difficile contro la squadra che ha vinto il campionato, dobbiamo fare una grande partita per fare punti. Durante la sosta abbiamo perso qualche nazionale e abbiamo avuto poco tempo per recuperarli. Oggi conta mettere tanto agonismo e orgoglio, non possono mancare queste caratteristiche”.