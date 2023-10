CorSera – Garcia come Mourinho: con “il rumore dei nemici” il portoghese ci ha vinto un triplete!

Come Mourinho, anche Rudi Garcia ha il proprio “rumore dei nemici”. Il tecnico francese ha additato la stampa come colpevole per il difficile momento del Napoli. Il portoghese ne ha fatto un mantra che lo ha portato a vincere il triplete. “Garcia dovrà convincere e magari anche vincere a Verona per poter mutuare definitivamente il dogma – scrive il Corriere della Sera – Rudi Garcia è apparso sereno, tranquillo e sorridente in conferenza stampa. Per lui e per il Napoli ci sono tre partite in otto giorni all’orizzonte, l’occasione migliore per dare una sterzata alla stagione”.