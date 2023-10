Jens Cajuste ha fatto un primissimo bilancio della sua avventura al Napoli. Nel prepartita ha rivelato di esser stato trattato positivamente dalla squadra. Lo ha detto a DAZN: “L’inserimento è eccellente sono stato accolto sin dal primo giorno. Non mi aspettavo un trattamento simile da un grande club come questo. Non può che essere positivo per me che per la mia famiglia”