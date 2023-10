Braglia: “Vi dico cosa sbaglia Garcia”

Simone Braglia è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. L’ex calciatore ha toccato diversi argomenti, ma si è concentrato soprattutto sulla situazione di Rudi Garcia.

“Ma chi metti poi al suo posto? – ha chiesto – Chi viene in questa situazione? Se la presidenza dovesse cambiare, sarebbe l’ennesimo errore di una gestione quest’anno partita male”.

Da chi si aspetta segnali in casa Napoli?

“Credo sia una situazione difficilmente risolvibile. A Verona chi ha giocato di meno finora dovrà cercare una prestazione importante”.

Il Milan può dare un messaggio importante al campionato se batte la Juventus?

“Sì. Il Milan ha reagito da grande squadra dopo aver perso 5-1 il derby. Ha risposto di squadra e come società. Non so chi altro avrebbe avuto la forza di rispondere così sul campo. Se il Milan vince con la Juve dà un ulteriore messaggio al campionato. Il Napoli? Per me ci sono troppi problemi all’interno per definirsi antagonista”.

Garcia che attacca i giornalisti in conferenza su quanto scritto su di lui.

“C’è stato un approccio di gestione sbagliato da parte del tecnico. Le colpe sono quelle, oltre alla scelta non azzeccata da parte della proprietà del tecnico a monte. I giornalisti fanno il loro lavoro, bisogna accettare le critiche”.

Di chi può essere questa giornata?

“Punto per forza sul Milan. Se Inter e Milan dovessero dare un altro segno di forza, chi le può riprendere poi? Non ne vedo. Sarà dura andarle a riprendere”.