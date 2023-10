Rinnovo Osimhen, De Laurentiis aveva raggiunto l’accordo con l’agente: il retroscena

In seguito alle dichiarazioni rilasciate da De Laurentiis, nuove problematiche all’orizzonte aleggiano sulle spalle di Victor Osimhen. Il futuro del nigeriano è senza dubbio incerto, sebbene in estata sia stato raggiunto un accordo tra il presidente e l’agente Calenda.

Di seguito il retroscena svelato dall’edizione odierna de Il Mattino: “Tra gli agente di Osimhen e il presidente De Laurentiis gli incontri sono fermi da agosto, cioè quando Calenda era presenza fissa all’interno del ritiro del Napoli. Ore, poi diventati giorni, ed addirittura quasi settimane. Calenda e De Laurentiis, De Laurentiis e Calenda, uno scambio di opinioni fittissimo, con vista su un rinnovo che mai come questa estate sembrava realmente ad un passo. Il calciatore si era detto pronto ad accettare le proposte del Napoli, qualora però fossero arrivate. ‘Le faremo sapere’, era stata l’ultimo contatto dell’entourage del giocatore, che in religioso silenzio è rimasto in attesa. Il club sapeva le richieste di Victor, ma non ha mai bussato alla porta del suo procuratore per un’intesa“.