Lippi: “Spalletti è il massimo per la FIGC. Vi dico chi vince lo scudetto”

Marcello Lippi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. L’ex ct della Nazionale azzurra ha parlato della difficile situazione di Garcia, di Spalletti nuovo ct e ha detto la sua sullo scudetto. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Domani a Verona il Napoli darà di più, una squadra che ha carattere e farà di tutto per rimanere in alto in classifica. Gli allenatori devono sentire la fiducia soprattutto se iniziano un percorso nuovo, c’è chi si adatta prima e chi dopo soprattutto quando si conosce un nuovo gruppo. La scelta di Spalletti è stata la migliore dopo Mancini. Un uomo vincente, il massimo per la Figc per ottenere quello deve conquistare. Conte al Napoli? Antonio potrebbe allenare qualsiasi squadra al mondo per le sue capacità. I ragazzi di Berlino 2006? Ho rivisto recentemente a Coverciano tutti i miei ragazzi del mondiale. Scudetto? La sensazione credo che sia l’anno della Juventus”.