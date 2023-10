Kim, parla colui che lo scoprì: “L’ho consigliato io a Giuntoli”

Massimiliano Maddaloni, allenatore del Carpi di Giuntoli, ha parlato di Kim a Radio Crc, rivelando un retroscena di mercato sul coreano.

Ecco le sue parole: “Kim? Quando ero in Cina ed allenavo la Nazionale mi innamorai di Kim, lo dissi a Giuntoli che in un paio di anni, quando andò via Koulibaly riuscì a prenderlo. La differenza tra Giuntoli e gli altri sta nel fatto che Giuntoli ha la personalità e la competenza di prendere giocatori sconosciuti e sostituirli con top player. Giocatori sconosciuti ma che poi sono diventati determinanti addirittura per la vittoria dello scudetto”.

Poi Maddaloni ha continuato: “L’anno scorso sono stato spesso a Napoli a seguire gli allenamenti, adesso credo manchi la quotidianità. Sotto l’aspetto tattico i giocatori si sentivano partecipi del progetto Spalletti mentre Giuntoli si preoccupava delle problematiche quotidiane per cui c’era un ambiente sereno. Oggi vedo il Napoli in confusione sia sotto l’aspetto tecnico che societario per cui i giocatori non si rivedono in questo modo di giocare. Il Napoli quindi ha la stessa squadra dal punto di vista dei giocatori, ma non uguale sotto l’aspetto tattico e mentale. L’insieme di tante componenti ha fatto sì che il Napoli fosse forte sul campo di gioco e su quello societario. De Laurentiis ha tanti meriti, ma anche demeriti ed ha pensato in maniera presuntuosa che da solo potesse gestire tutte le situazioni. Garcia per molti non era la scelta giusta e credo non fosse adatto a questa squadra”.