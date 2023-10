Gazzetta – Calcioscomesse, che caos! Tonali smentisce Fagioli. Il punto

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul caso calcioscommesse. Un caso che diventa sempre più “ingarbugliato”. Pare, infatti, che Tonali abbia smentito le dichiarazioni dello juventino Fagioli.

La rosea scrive che, nel discutere i termini del patteggiamento, la difesa sottolineerà come Tonali abbia subito voluto fare chiarezza sulla sua posizione per quanto scomoda. Infatti l’attuale calciatore del Newcastle ha scommesso su Milan e Brescia e questo configura un’aggravante nella determinazione della pena. Tonali collaborerà, ma ciò è diverso dall’ammissione di colpa perché deve essere tale da informare la Procura di circostanze (fatti o nomi che siano) di cui chi indaga non era ancora a conoscenza.