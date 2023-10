De Laurentiis: “Per 3-4 milioni di euro la Supercoppa in Medio Oriente non ha senso”

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di “TMW”, Aurelio De Laurentiis ha parlato da Castel Volturno e le parole del presidente del Napoli hanno toccato anche il tema Supercoppa e le difficoltà logistiche in merito all’organizzazione dell’evento in Medio Oriente:

“Ho fatto presente una cosa, mettiamo da parte questa stagione. C’è il Medio Oriente che scoppia? Allora decidiamo per tempo, non arriviamo all’ultimo momento, prendendo una decisione tempestiva. Poi ho detto, con l’implementazione delle partite UEFA e con il campionato per club, con tutte le partite delle Nazionali da giocare, quando si giocherebbe la Supercoppa? Si è fatta diventare questa coppa un quartetto. Ci sarà spazio solo per 3 partite, che senso ha. Si danno 200 mln? Allora ha un senso ma per 3-4 mln no. Si fa di tutto per rendere complicato il campionato nazionale che accompagna 27 mln di tifosi. Mondiale per club? Non ci sono i tempi per la preparazione estiva, un impegno che creerebbe problemi”.