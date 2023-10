Dalla Spagna – Brutta tegola per il Monza: rischio squalifica per doping!

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Relevo, ci sarebbe stato un controllo antidoping prima dei Mondiali vinti poi dall’Argentina. Alejandro Gomez, detto il Papu, è risultato positivo al test antidoping. Pare, infatti, che gli saranno dati 2 anni di squalifica. La positività è arrivata quando l’ex centrocampista dell’Atalanta era di proprietà del Siviglia. Un fulmine a ciel sereno per il Papu che dopo gli indimenticabili anni in maglia nerazzurra è appena ritornato in Italia firmando un contratto col Monza.