CdM – Verona, sciolti i dubbi: Garcia cerca di ritrovare gli equilibri

Domani a Verona è il momento della verità. Uno dei primi, perché Rudi Garcia ha 15 giorni per convincere Aurelio De Laurentiis e tutta la piazza azzurra di essere l’uomo giusto. Quella del tecnico francese non è una rivoluzione. Il suo è un momento complicato, non gli è piaciuto l’atteggiamento di chi non lo ha sostenuto e lo ha bocciato troppo presto. Il suo obiettivo è ritrovare l’orientamento e farlo ricercando le certezze perdute. Ritornano Rrahmani e Mario Rui, in difesa, Cajuste è in vantaggio su Elmas e Simeone sarà il vice Osimhen. Lo fa sapere il Corriere del Mezzogiorno.