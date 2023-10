Bologna, Thiago Motta: “Contatti con ADL in estate? Vi dico la mia”

In occasione della sfida contro il Frosinone, in programma domenica alle 15 al Dall’Ara, Thiago Motta ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. I nostri colleghi hanno chiesto al tecnico dei felsinei cosa ne pensa delle dichiarazioni del presidente Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro, infatti, ha dichiarato di aver avuto contatti in estate con Thiago Motta. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Con il Frosinone non sarà facile, hanno giocato contro squadre forti, hanno un punto in più fanno un ottimo campionato e noi dovremo continuare a lavorare e combattere nello stesso modo. Tutte le partite sono importanti, la nostra ora è quella e affrontiamo una squadra che ha cambiato tanto ma che continua con una dinamica incredibile. Sarà una domenica fantastica con lo stadio pieno, abbiamo la responsabilità di fare il nostro massimo. Sui retroscena con il Napoli e sulle parole di De Laurentiis? Non è il mio presidente, zero commenti”.