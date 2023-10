Apolloni, allenatore ed ex giocatore del Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 1 Station Radio. Queste le sue parole: “Garcia non si trova in una situazione facile, fare meglio di Spalletti avrebbe significato rivincere lo scudetto. Ritengo che il francese sia il migliore per il Napoli. Il Presidente De Laurentiis è stato bravo a far sentire la sua vicinanza al proprio allenatore, ma anche i calciatori devono metterci del loro”.