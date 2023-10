Vigliotti: “Garcia? Sono contento che domani parlerà alla stampa”

Gianluca Vigliotti, giornalista, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Kiss Kiss Napoli riguardo a Garcia e alle scelte di formazione per Verona. Ecco cosa ne pensa:

“Rrahmani dovrebbe tornare, vedremo se con Natan o no. Il brasiliano ha scalato gradini importanti in queste ultime settimane. Simeone? Ho un dubbio con Raspadori. Mario Rui giocherà perché Olivera è stato l’ultimo a rientrare dagli impegni nazionali. Poi ovviamente vedo Cajuste dal 1′ in luogo di Anguissa. Io ho fatto il dirigente a Napoli e nei momenti di difficoltà è tutto molto complicato. Mi fa piacere che Garcia domani abbia la possibilità di parlare alla stampa”.