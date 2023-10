Verona-Napoli – Sold-out al Bentegodi: attesi più di 3000 tifosi azzurri

Nonostante un inizio di stagione non certamente esaltante, i tifosi del Napoli continuano ad essere vicini alla squadra e a sostenerla ovunque essa giochi. Sabato contro il Verona ci sarà il tutto esaurito al Bentegodi con un invasione di supporters azzurri. Sono di fatti 3200 i tifosi che seguiranno la squadra in questa delicata trasferta, sold-out sia l’anello superiore che inferiore. Dopo due settimane difficili per tecnico e squadra, con ADL ormai presenza fissa a Castel Volturno, i tifosi vogliono dare il loro supporto ai calciatori e cercare di tornare alla vittoria dopo i passi falsi con Real Madrid e Fiorentina.