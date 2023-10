Aurelio De Laurentiis, costantemente presente a Castel Volturno, vuole una reazione immediata del Napoli. In caso contrario, prenderà dei provvedimenti. Per questo motivo, chiacchiera di continuo con Rudi Garcia, dirigenti e giocatori. Si tratta di colloqui indirizzati a consolidare l’unità del gruppo. È quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica. Tutti i tesserati della Ssc Napoli devono sentirsi sotto esame, anche se lo spiraglio per evitare la rivoluzione c’è.