Repubblica – Cajuste, ore di terrore in Belgio-Svezia. Il racconto ai compagni

L’edizione odierna de La Repubblica scrive a proposito di Jens Cajuste e dell’ultima difficile partita della sua Nazionale: la Svezia. Il giocatore, sceso titolare in campo in occasione del match contro il Belgio, è rimasto per 3 ore nello stadio Re Baldovino di Bruxelles a seguito dell’attentato terroristico avvenuto nella capitale belga e nella quale due tifosi svedesi sono stati uccisi. Solo a notte fonda l’ex Reims ha potuto lasciare la struttura, accompagnato sotto scorta insieme ai compagni all’aeroporto. Il calciatore, ieri regolarmente a Castel Volturno, ha raccontato la sua dura avventura, ricevendo il sostegno dei compagni di squadra.