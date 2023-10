Natan eletto miglior giocatore del mese di settembre del Napoli dai tifosi. La nota

Natan è stato eletto Mvp del mese di settembre dai tifosi del Napoli. Il difensore brasiliano, arrivato in estate per rimpiazzare Kim Min-jae dal Red Bull Bragantino, si è imposto a suon di ottime prestazioni e senza mai scomporsi. La votazione è avvenuta tramite l’app ufficiale della Ssc Napoli. Di seguito, il comunicato della società. “Natan de Souza eletto MVP del mese di settembre dai tifosi del Napoli. Attraverso la votazione sull’app ufficiale del Napoli, i sostenitori azzurri hanno premiato il difensore azzurro come miglior giocatore di questo mese. Natan in questo periodo ha collezionato 4 presenze e altrettante ottime prestazioni. Complimenti Natan, MVP di Settembre powered by MSC!”