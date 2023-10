Marino: “Garcia non era la figura ideale per il Napoli. Intervento di De Laurentiis? Mi lascia sorpreso”

Pierpaolo Marino, dirigente sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Per il Napoli è un momento ingarbugliato, ma niente di irreparabile, mi preoccupa la situazione legata all’infortunio di Osimhen. L’intervento di De Laurentiis mi lascia sorpreso, di solito queste cose le fanno i direttori sportivi, vediamo cosa accadrà, potrebbe essere anche un bene. La figura di Garcia non era la figura ideale per il Napoli, si potevano trovare altre alternative in maniera più ponderata. Ora trovare rimedio non è semplice, le alternative in giro sono poche. Cambio modulo a Verona? Potrebbe esserci, la presenza di De Laurentiis potrebbe influire su questa cosa, ma non so se questa sia la strada. La partita di Verona è difficile da un punto di vista mentale e ambientale”.