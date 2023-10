Valter De Maggio, giornalista, ha rivelato nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli l’orario della conferenza stampa di Rudi Garcia antecedente la gara di campionato Hellas Verona-Napoli. Il tecnico francese parlerà domani alle ore 13:30, in quello che sarà un appuntamento molto delicato visto il gran polverone che si è alzato in casa partenopea in questi ultimi giorni.