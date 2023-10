Italiano: “Napoli occasione persa? No, lì ho vinto 4 volte su 5”

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, è stato intervistato da La Stampa. Per l’occasione, l’allenatore ha voluto rendere chiari gli obiettivi della sua viola, tornando anche sulla possibilità di allenare il Napoli. In estate infatti, il suo nome è figurato come uno dei potenziali sostituti di Luciano Spalletti. Il suo approdo all’ombra del Vesuvio però, non si è concretizzato. Di seguito, le parole dell’ex Spezia: “Obiettivi? Arriviamo da due finali perse, ora siamo in gara ovunque e dovremo scegliere. Vorrei migliorare il 7°-8° posto dello scorso anno. Vincere a Napoli ci ha dato una convinzione importante. Napoli un’occasione persa per me? No, è lo stadio dove ho vinto 4 volte su 5″.