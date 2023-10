Ciccio Graziani, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli riguardo al Napoli per la prossima trasferta a Verona. Ecco cosa ne pensa:

“A Verona darei fiducia a Simeone, per me lui è un usato sicuro. Il Napoli sbaglia a non far fare la conferenza stampa a Garcia, vogliamo capire quali sono le sue idee, il suo pensiero. Chi giocherà a Verona? Non è il momento di fare esperimenti”.