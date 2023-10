Gravina: “A causa di questa comunicazione, i ragazzi stanno diventando carne da macello. Noi non li abbandoneremo”

Ansa ha riportato le parole di Gravina sul caso calcioscommesse che ha scosso l’ambiente calcio negli ultimi giorni. Ecco cosa ha dichiarato il Presidente della Figc in merito a questo tema: “Come padre e come nonno ho il dovere di difendere la dignità di tanti ragazzi che stanno diventando carne da macello a causa di una comunicazione poco onesta. Bisogna accompagnare questi giovani in un processo di crescita e assumersi le proprie responsabilità. Le nostre sanzioni servono anche per cercare di recuperare questi ragazzi perchè noi non li abbandoneremo mai”.