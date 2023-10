Dionigi: “Questo potrebbe essere il momento giusto per ripartire, credo la situazione non sia così facile”

L’ex calciatore del Napoli Davide Dionigi ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della squadra di Rudi Garcia. Queste le parole: “Questo, per il Napoli, potrebbe essere il momento giusto per ripartire. Dall’esterno facciamo fatica a capire l’aria che tira, ma credo la situazione non sia così facile. Dopo le prossime tre partite potremmo tracciare un bilancio anche nei confronti dell’allenatore. la partita tra Verona e Napoli è un crocevia importante, il fatto che ci siano tante assenze potrebbe essere uno sprono per chi giocherà”.