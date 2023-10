Di Gennaro: “Raspadori è un 9, ma lo metterei anche insieme a Simeone. Natan? Sta entrando bene”

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e oggi telecronista, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Raspadori è un 9, è un attaccante a cui piace manovrare con la squadra. Fece benissimo contro l’Ucraina. Sull’esterno può giocare perchè è un calciatore intelligente. Lo stesso De Zerbi ha sempre rimarcato la sua capacità di fare bene il 9. Italia? La strada che vuole Spalletti ci sembra chiara, poi è normale che ci siano situazioni da migliorare. Nel secondo tempo contro l’Inghilterra siamo calati, ci sta che vai a pressare alto, ma poi devi essere bravo a non lasciare spazi agli attaccanti. Raspadori lo metterei anche insieme a Simeone a Verona. Potrebbe abbassarsi Zielinski e fare il 4-2-3-1. I moduli sono importanti, ma è l’atteggiamento a fare la differenza. Natan? Si sta inserendo abbastanza bene, ma l’assenza di Kim si fa sentire. Non sarà mai più possibile tornare al calcio di Spalletti, ma certi equilibri bisogna trovarli, non mi aspettavo che cominciasse così il Napoli quest’anno”.