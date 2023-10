Valter De Maggio, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per fare un confronto con lo staff vecchio a quello nuovo in casa Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Mi aspetto una grandissima risposta del Napoli a Verona. Mi aspetto Natan con Rrahmani in campo a Verona perché Ostigard è stato in giro per gli impegni delle nazionali. Infortuni? Dico solo che l’anno scorso, quando c’era Sinatti, tanti infortuni come quest’anno non c’erano”.